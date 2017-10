Buio d’artista in via Di Nanni

di Michele Paolino

Luci d’Artista edizione 2017 partono proprio male. Ieri alla conferenza stampa di presentazione in piazza Montale alle Vallette, la sindaca Chiara Appendino è stata contestata dai comitato Vallette-Lucento per il diritto alla casa. Oggi in via Di Nanni, alla presenta di centinaia di cittadini, bambini festanti (che per ingannare l’attesa cantavano in coro Occidentali’s Karma) e di un’imbarazzata assessore alla Cultura Francesca Leon, circondata da telecamere pronti per la diretta su Tg3 Regionale, le luci non si sono accese.

Probabilmente un guasto, che i tecnici di Iren stanno cercando di risolvere.

Cose che capitano…