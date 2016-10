Buste con polvere sospetta negli uffici di Equitalia

di Enrico Mugnai

Buste con polvere sospetta sono state recapitate agli uffici di Equitalia a Torino, Milano, Bologna, Aosta, Verbania, Biella e all’Agenzia delle entrate di Cuneo. Alle 11 è scattato l’allarme, facendo accorrere sui luoghi dove erano stati recapitati i plichi le forze dell’ordine insieme al reparto Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei vigili del fuoco.

Non c’è stata nessuna rivendicazione politica, ma i sospetti degli inquirenti si orienterebbero verso il gesto di un folle in quanto le lettere all’interno delle buste conterrebbero affermazioni farneticanti. Alcuni dipendenti dell’agenzia di Torino sono stati messi in quarantena per motivi di sicurezza.

Un episodio simile era accaduto nell’ottobre 2011. Quella volta nelle buste, oltre alla polvere sospetta, c’era un foglio bianco con scritto “Crepate”.