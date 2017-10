Campo progressista e la partecipazione culturale. Un incontro sabato 7 ottobre

di G.Z.

Si parlerà di cultura come occasione di crescita personale e collettiva nell’incontro organizzato da Campo Progressista per sabato 7 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 al Circolo dei Lettori di via Bogino 9 e dal titolo “La partecipazione culturale: volano di sviluppo inclusivo”

La mattinata sarà suddivisa in tre sessioni tematiche: Cultura e sviluppo integrale, La cultura come bene comune: valore e strumenti della partecipazione culturale, e Patrimonio e comunità. Lo scopo quello di riflettere ed elaborare proposte sulla valorizzazione del patrimoni culturale italiano, inteso sia come occasione di crescita personale che collettiva.

A moderare l’incontro Gabriele D’Amico. Interverranno: Miguel Gotor (Art.1-Mdp), Antonella Parigi (Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte), Carlo Maria Pesaresi (Officina delle Idee di Ancona e già assessore alla Cultura della Provincia di Ancona), Massimo Bray (Direttore Generale della Treccani e già Ministro dei Beni e Attività Culturali e Turismo), Enrico Bertacchini (Università di Torino), Sergio Foà (Università di Torino), Sara Comoglio (CGIL), Dario Consoli (Comitato Giovani presso la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO), Maurizio Tarantino(Officina delle Idee di Bologna).