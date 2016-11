Campo rom di via San Germagnano, il tribunale ha ordinato lo sgombero ma Giannuzzi prende tempo

di Bernardo Basilici Menini

L’assessora all’Ambiente Stefania Giannuzzi ha preso tempo. Tentennando anche sulle promesse fatte in campagna elettorale dalla sindaca di Torino Chiara Appendino, che assicurava che la questione dei campi rom si sarebbe risolta. «Smantelleremo il campo rom entro la fine della cosiliatura». Ovvero entro quattro anni. Queste le parole dell’assessora, alcuni giorni fa, che ha anche assicurato che erano state prese delle misure per rafforzare il controllo in quell’area.

Ma se la giunta è indecisa, non lo è il tribunale di Torino, che il sedici settembre scorso ha ordinato lo sgombero del campo nomadi, per metterlo sotto sequestro preventivo per l’indagine sul reato di disastro ambientale doloso. Una richiesta del pubblico ministero Andrea Padalino, che deve portare ora allo spostamento di 600 persone, che occupano i terreni del comune.