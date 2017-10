Caso Ream, Fenoglio ascoltato come testimone

Il presidente dei Revisori dei conti del Comune di Torino, Herri Fenoglio, è stato ascoltato come testimone per quanto concerne la vicenda Ream.

Fenoglio è stato sentito questa mattina in Procura, alla presenza della Guardia di Finanza dopo la consegna di un memoriale difensivo della sindaca Chiara Appendino accusata in concorso con il suo capo di gabinetto Paolo Giordana e dell’assessore al Bilancio Sergio Rolando di falso ideologico in atto pubblico.

Oltre agli esposti del capogruppo del Partito Democratico e del capogruppo Alberto Morano, che hanno portato all’apertura del fascicolo di cui è titolare il pubblico ministero Marco Gianoglio, ce n’è uno presentato proprio dai Revisori.