Cavallerizza Reale, confronto pubblico con occupanti, Francesca Leon e Guido Montanari

Incontro pubblico per il futuro della Cavallerizza Reale, occupata da anni. Sabato 18 febbraio l’assessora alla Cultura Francesca Leon e il vicesindaco Guido Montanari si confronteranno con gli occupati, le associazioni culturali e i cittadini per «costruire un percorso condiviso che permetta di individuare destinazioni d’uso compatibili e scelte economicamente sostenibili».

«La Cavallerizza Reale, straordinario complesso monumentale di valore storico architettonico necessita di importanti interventi di restauro. Sito dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, è parte inscindibile di un ambito urbano la cui vocazione a ospitare attività culturali, artistiche, di ricerca, di formazione e di sperimentazione, si è andata consolidando nel tempo. La sua riqualificazione rappresenta un’opportunità strategica», spiegano dal Comune.

La prima giornata di confronto pubblico “Idee per la Cavallerizza” svolgerà dalle 9 nella Sala Bobbio dell’ex Curia Maxima, in via Corte d’Appello 16. La conclusione dei lavori è prevista per le 12.30.