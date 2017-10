“Coincidenze di Natale”. Anche sui mercatini 2017 dubbi e sospetti

di Andrea Doi

Di nuovo polemiche, dopo quelle molto accese dello scorso anno, sui Mercatini di Natale.

Il senatore del Partito Democratico, Stefano Esposito oggi fa emergere nuovi dubbi e sospetti sull’edizione 2017, che doveva far dimenticare quella fallimentate (su cui ci sono ancora punti da chiarire) dello scorso anno. Il Natale coi fiocchi.

In questi giorni frenetici, tra un avviso di garanzia e l’altro, smog e inquinamento, l’ultimo dei pensieri era proprio il Natale. Nonostante il Comune di Torino abbia fatto una gara per realizzare i mercatini. Ma cos’è accaduto? Lo spiega Esposito, appunto.

«La gara viene pubblicata il 20 settembre – dice il senatore Pd – alla gara partecipa un solo operatore, Mercatini Bolzano SRL, che ovviamente si aggiudica la gara». L’importo minimo a base di gara era di 475 mila euro, la società di Bolzano ha offerto 510 mila euro.

Ma chi sono i vincitori? Esposito risponde: «Mercatini Bolzano dichiara di essere una società che organizza da anni manifestazioni natalizie e non solo. Come è possibile se si sono costituiti il 26/09/2017 e hanno iniziato l’attività il 6/10/2017?»

Va avanti Esposito, che già sull’edizione 2016 aveva espresso perplessità in tempi non sospetti: «Mercatini Bolzano ha la sede in via Curie 17 a Bolzano. Meno male. La titolare unica è la signora Maura De Mango che risiede a Collegno. Voi direte che non c’è nulla di strano. Vero. Però la signora De Mango è anche titolare al 50% della Servizi e Partecipazioni SRL con sede a Torino in via Pastrengo 22, costituita nel 2012 ,ma che inizia l’attività il 13/03/2017».

«Chi è il “ Marketing Manager” della Servizi e Partecipazioni Srl? Un signore che si chiama Domenico Napoli, che è anche il Direttore Marketing di Buongiorno Italia»

Già, la stessa società che ha vinto la gara per i mercatini di Natale 2016

«Con tutti i problemi e i contenziosi che tutti ricordiamo.Tutto un giro per arrivare sempre a Buongiorno Italia. Sindaco Appendino non le sembra una coincidenza curiosa? A me si, però sono certo che per lei invece sarà una pura casualità», conclude Stefano Esposito.

Per il momento aggiungiamo noi.