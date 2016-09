Comune di Biella, indagati 33 furbetti del cartellino. Timbravano, ma erano in palestra

di Enrico Mugnai

Un caso di furbetti del cartellino a Biella, dove 33 dipendenti del Comune si sarebbero assentati «sistematicamente e ingiustificatamente» dal lavoro per svolgere attività altre rispetto al servizio, usando anche auto comunali per sbrigare commissioni personali.

Questo è quanto emerge da un’inchiesta dei carabinieri, coordinati dalla Procura biellese che ha iscritto ai registro degli indagati anche un funzionario.

Secondo gli inquirenti la procedura era la stessa usata in altri episodi di questo tipo: i dipendenti comunali delegavano la timbratura del badge ad alcuni colleghi compiacenti per poi rimanere fuori dal posto di lavoro anche per svolgere attività ludiche, come palestra e altre attività sportive. Non mancava il giro per i supermercati per la spesa.

Le forze dell’ordine hanno iniziato ad indagare nell’aprile scorso, usando intercettazioni telefoniche e video riprese per documentare l’attività, dopo che il Comune aveva segnalato il comportamento anomalo di un dipendente. Per tutti dei 33 indagati è stata disposta la misura cautelare di divieto di dimora a Biella. «Inchieste come questa sono la prima tutela di chi ha sempre lavorato seriamente. Se e quando le accuse venissero confermate, sarà un dovere nei confronti loro e dei cittadini prendere i necessari provvedimenti disciplinari – commenta il sindaco Marco Cavicchioli – Apprendo da fonti giudiziarie che l’indagine sui dipendenti comunali è arrivata sulla scrivania del giudice per le indagini preliminari».

«Con inquirenti e magistrati abbiamo collaborato fin dai primi momenti di questa inchiesta, ricordando però che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva», conclude il sindaco. Le accuse per gli indagati vanno da truffa ai danni dello Stato, peculato e falso.