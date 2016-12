“Dal PD l’avallo alla mafia”: la consigliera grillina Paoli

Il Partito Democratico ha deciso di andare avanti per vie legali contro il consigliere comunale grillino Maura Paoli.

“A seguito delle dichiarazioni espresse dalla Paoli del Movimento 5 Stelle durante la Commissione Legalità del Consiglio Comunale di Torino svoltasi il 6 dicembre scorso, la quale ha testualmente detto a verbale “il PD che ha avallato e nascosto la trattativa Stato-Mafia…”, acquisito l’audio della seduta in questione, la Federazione Metropolitana del Partito Democratico per mezzo dei legali che in questi giorni hanno analizzato le dichiarazioni, ha deciso che nelle prossime ore si tutelerà formalmente in sede civile e penale”.