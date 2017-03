Decathlon apre in centro a Torino, il 23 marzo l’inaugurazione

di G. Z.

I curiosi che passando di lì buttano un occhio dentro le vetrine ancora coperte dai teli avranno visto che biciclette, monopattini e altre attrezzature sportive sono già sugli scaffali. E nel resto della struttura fervono gli ultimi lavori.

Già, perchè Decathlon, la catena di articoli sportivi a basso prezzo, approda in centro a Torino. E ora c’è una data e un orario dell’inaugurazione: il 23 marzo alle ore 15 aprirà le porte lo store di via Lagrange 42, con tanto di torta gigante.

Oltre mille metri quadri al pian terreno di quello che un tempo era l’Hotel Ligure, chiuso cinque anni fa e lasciato per molto tempo all’incuria, prima che il progetto definitivo di rinascita del palazzo venisse approvato dalla Soprintendenza che chiedeva la tutela di determinati standard architettonici.

Ora i portici che collegano Porta Nuova a via Roma risorgono a nuova vita con due grandi negozi: dopo Decathlon aprirà a breve anche Scarpe&scarpe, garantendo in totale circa 80 assunzioni. Mentre i piani dell’ex albergo sono stati trasformati in uffici e appartamenti di lusso.