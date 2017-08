È il minestrone il piatto italiano con più varianti?

Nonostante le sue antichissime origini, il minestrone, grazie alla sua genuinità, continua ad essere uno dei piatti preferiti degli italiani.

Ci sono ovviamente tantissime varianti regionali e altrettanti dibattiti su quale sia la ricetta migliore per il minestrone perfetto; ad ogni modo, è un piatto che viene gustato davvero da tutti, giovani o vecchi, ricchi o poveri.

Con i palati moderni sempre più attenti alle tendenze vegetariane o vegane, che spesso stravolgono i piatti classici, è un piacere osservare come questo tipico piatto italiano sia riuscito a rimanere sostanzialmente invariato per secoli.

Una cosa che accomuna tutti i minestroni è il fatto di essere preparati con verdure cotte lentamente, ancora meglio se di stagione e della zona.

È per questo che ci sono fino a otto varietà di minestrone in uno dei classici dei libri di cucina italiana, Le Ricette Regionali Italiane.

Gli ingredienti classici del minestrone derivano direttamente dall’epoca romana, ma le varietà più moderne di questo piatto contemplano molti più ingredienti, a volte anche inusuali.

Le varietà toscane del minestrone hanno la tendenza ad aggiungere fagioli bianchi e cavalo nero, mentre quelle piemontesi spesso usano i carciofini freschi.

Non dovrebbe sorprendere lo scoprire che il Minestrone alla Genovese viene invece preparato con tanto pesto, ovviamente regionale, insieme con fagioli borlotti e piselli, per un vero trionfo salutista.

Indipendentemente dalle varietà degli ingredienti, un buon minestrone dovrebbe essere sempre preparato a cottura lenta per assicurarsi che i sapori siano esaltati e le verdure ammorbidite. Molti appassionati di minestrone preferiscono addirittura gustarlo il giorno dopo averlo preparato.

E se proprio non dovessi avere il tempo per preparare il tuo minestrone preferito, ci sono addirittura delle aziende di consegna a domicilio come Deliveroo che possono portarti questo piatto dal tuo ristorante preferito direttamente alla tua porta.

Sebbene la popolarità del minestrone non si discuta, questo piatto classico non è esente da spinose controversie. Nonostante le sue chiare radici vegetariane, ci sono un sacco di cuochi che usano il pollo per il brodo, e non è raro trovare anche della carne di manzo in alcune varietà.

Forse il più allarmante esempio di innovazione sfrenata ha avuto luogo in un bar a Londra, dove è stato servito un bizzarro minestrone a mo’ di cocktail con gin, albume d’uovo, zucchero, succo di limone e una misteriosamente titolata “polvere di minestrone”.

Come in tutte le cose, ci sono quelli che preferiscono guastarlo alla vecchia maniera, magari ricevendolo direttamente a casa, e chi come in questo caso preferisce sempre spingersi oltre e provare la novità.