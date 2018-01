È morto Maurizio Braccialarghe. Fassino: “Un uomo per bene e generoso”

di Caterina Garda

Si è spento dopo lunga malattia Maurizio Braccialarghe, ex assessore alla Cultura della giunta Fassino. Classe 1957, originario di Genova si era trasferito a Torino sulla fine degli anni Ottanta per lavorare per la concessionaria pubblicitaria della Rai di cui diventerà anche amministratore delegato.

A ricordarlo alla notizia della scomparsa l’ex sindaco Fassino con un messaggio su Facebook: «Ci ha lasciato Maurizio Braccialarghe, uomo per bene e generoso, con un senso alto delle istituzioni, ha dedicato energie, intelligenza e passione a fare di Torino una capitale di cultura. Chi come me ha avuto la fortuna di averlo al fianco, oggi lo piange con profondo dolore».