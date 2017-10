Si è spento in serata Raffele Radicioni, architetto, per dieci anni (dal 1975 al 1985) assessore all’Urbanistica del Comune di Torino. A lui risalgono alcune delle trasformazioni urbane più importanti di Torino fino agli anni Novanta. E in particolar modo di un modello di urbanistica attento al rapporto tra territorio circostatne e cittadini.

