Embraco chiude: 497 licenziamenti

di Caterina Garda

Arriva la conferma: l’Embraco, azienda del gruppo Whirlpool, quest’anno chiuderà lo stabilimento di Riva di Chieri, in provincia di Torino, e azzererà la produzione nel nostro Paese.

I licenziamenti previsti saranno 497, come spiega un comunicato Fiom e Uilm, dopo l’incontro avvenuto con l’azienda all’Unione Industriale, che si è tramutato in un buco nell’acqua.

«L’azienda – dicono dai sindacati – ha sottolineato che, nonostante le proposte formulate dal Mise e i volumi dichiarati a fine 2017, al momento non c’è l’intenzione di mantenere, nemmeno parzialmente, in attività lo stabilimento di Riva di Chieri, che occupa 537 lavoratori, 497 dei quali sono stati dichiarati in esubero».

I vertici di Embraco incontreranno giovedì il Ministero del Lavoro per parlare dell’accesso agli ammortizzatori sociali «a fronte della presentazione di un piano di risanamento sul quale non sono emersi dettagli».

L’azienda e sindacati si rivedranno il 24 gennaio.