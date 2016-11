Emergenza casa: sgomberate le famiglie di via Lanino

di A.D.

Sgombero all’alba per gli occupanti della casa di via Lanino, a Borgo Dora. Una trentina di famiglie che aveva scelto questo palazzo trovandosi senza un tetto in piena emergenza abitativa. A fianco loro gli uomini e le donne dei collettivi per la casa.

Alcune settimane fa nel palazzo, di proprietà di un privato, c’era stato un principio di incendio con intervento dei vigili del fuoco. Un fatto che a quanto pare avrebbe accelerato la decisione di chiedere lo sgombero

Gli occupanti alcune settimane fa avevano chiesto un incontro con il vicesindaco di Torino Guido Montanari per discutere della loro situazione abitativa e per cercare insieme una soluzione.

Ora gli assistenti sociali si sono attivati per trovare una sistemazione per chi é rimasto nuovamente senza un tetto.