Fca vende ma a Grugliasco torna la cassa integrazione

Nonostante la Fca continui a registrare risultati migliori del mercato automobilistico e a febbraio abbia venduto in Italia 53.690 auto, il 6,93% in più dello stesso mese del 2016, torna la Cassa integrazione alla Maserati di Grugliasco. Le fermate di produzione riguarderanno tutti i 1749 addetti per un totale di dodici giorni dal 27 marzo al 24 aprile.

Le giornate di cassa saranno il 27, 28 e 29 marzo e il 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 21 e 24 aprile. Questo annuncio, fa seguito ai periodi di cassa integrazione già utilizzati dal 19 al 30 dicembre 2016, dal 6 al 10 febbraio e dal 27 febbraio al 10 marzo.

«Purtroppo – spiega il segretario torinese della Fiom Federico Bellono – prosegue da dicembre il ricorso alla cassa integrazione alla Maserati di Grugliasco, al ritmo ormai di una o due settimane al mese. In attesa dell’eventuale refresh di Ghibli e Quattroporte, continua il calo produttivo che dal 2014 ha portato i volumi di questi modelli da 36 a 23 mila vetture». «È evidente – continua Bellono – considerando anche i contratti di solidarietà della Carrozzeria di Mirafiori, nonostante le performance del Levante, che solo un nuovo investimento può dare garanzie al futuro del polo Mirafiori-Grugliasco, accelerando i tempi rispetto a quanto dichiarato anche di recente dall’amministratore delegato di Fca».