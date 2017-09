G7, Appendino ringrazia le forze dell’ordine: “Il vostro lavoro trasmette sicurezza ai cittadini”

di A.D.

La sindaca Chiara Appendino questa mattina ha visitato, insieme a Roberto Falcone primo cittadino di Venaria, la nuova sala operativa della Questura di Torino, la “control room”, inaugurata proprio per il G7.

Ad accompagnare i due sindaci c’erano il questore Angelo Sanna e il prefetto Renato Saccone. Sanna ha spiegato il funzionamento della control room e della sala grandi eventi: «Questa è la sala operativa di tutte le forze di polizia e di chi deve garantire la sicurezza. Non è stata fatta per il G7, ma rimarrà alla città», ha specificato il questore Sanna. «Questa sala è l’immagine più evidente del nostro spirito», ha aggiunto in prefetto Saccone.

«Per quanto riguarda il G7 c’è da essere vigili e monitorare con attenzione la situazione, facendo lavoro di squadra, che è la nostra forza», conclude Saccone.

«Queste sono giornate di assestamento. Gli eventi di protesta sono in programma a fine settimana. La partita è ancora tutta da giocare. Siamo impegnati e concentrati sul lavoro – spiega ancora il questore Sanna – Già stasera avremo il primo importante test: la partita di Champions League tra Juventus e Olympiacos. Pur non essendo un evento legato al G7, per noi è un grande impegno».

Poi i ringraziamenti di Appendino alle forze dell’ordine: «Ringrazio tutti per questo lavoro collettivo che ci permette di gestire il summit e di trasmettere sicurezza ai cittadini. Grazie di tutto».