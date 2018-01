Gli occhi costosi del T-red

di Massimiliano Balin

Il Consiglio comunale di lunedì 22 gennaio si apre con le note della splendida canzone di Antonello Venditti “Torino”: Torino non è soltanto un nome, Torino è un grande coro di persone, Torino vuole dire Napoli che va in montagna, Torino è un dirigibile verso la Spagna. Torino ma chi l’ha detto che non sei bella…

Cosa succede? Il leghista Ricca si sente offeso per il paragone infelice tra Torino e Napoli. Oddio, mi sono perso nella classifica discografica…no, non ho letto i giornali. Ecco dove ho peccato. Quindi ricostruendo il malefatto il neo Comandante dei vigili, in un’intervista, ha dichiarato che passeggiando per la città sabauda ha constatato che gli automobilisti ed i pedoni sono indisciplinati come i loro “colleghi” napoletani citando appunto il brano di Venditti. Peccato che il povero Antonello si riferisse al periodo della grande immigrazione dal sud a Torino per via della nascita della FIAT.

Un punto in meno, non mi sarei mai aspettato da uno scrittore, quale è Bezzon, questo piccolo scivolone.

E Ricca, rincara dagli scranni, che il comandante dovrebbe anche chiedere scusa perché denigra l’operato dei vigili in quanto un agente che lo accompagnava (ma non girava a piedi? Ha la scorta?) gli sussurrava che la svolta a destra con il semaforo rosso a Torino è tollerata (tollerata!), dubitando della ferrea mano sanzionatoria dei civich.

Ma colpo di scena: dopo appena un mese il neo comandante ha la soluzione a tutti i problemi della città. Per diminuire gli incidenti mortali, per colpire i rei “attraversatori” di rossi, per la nostra sicurezza, vorrebbe comprare gli occhi elettronici imperturbabili e intolleranti (mica magnanimi come i vigili!) del t-red o photored.

Accidenti, ma quanti ne servirebbero a Torino e quanto costerebbero? E la manutenzione? Non vorrei che finisse come il velox di Corso Regina Margherita.

Mi documento. Noleggiarne uno costa circa 1500 euro al mese ai quali bisogna aggiungere sicuramente qualche altro euro per software, manutenzione, ecc. Per acquistarlo e posarlo sono cifre da capogiro che, viste le attuali casse (vuote) comunali, non ci possiamo permettere. Certo con i verbali fatti copriremo le spese e, per non cadere nel tranello del fare cassa, metteremo in sicurezza la città.

Bravo il nuovo Comandante, esperienza ventennale, scrittore, formatore, ha già visto e previsto ed ha persino sanzionato una Ferrari in malasosta.

Bene, ma mi una domanda mi tormenta: non potremmo assumere, con i soldi dei t-red, tanti bravi cloni del Comandante visto che la sindaca ha giurato che avrebbe indetto un nuovo concorso?

Però dai banchi della maggioranza sostengono che comprando questi aggeggi infernali toglieremmo i civich dagli incroci per evitare che annusino la pestilenziale aria di Torino. Ma non ci sono i blocchi? E i vigili non dovrebbero gestire la viabilità? Dagli uffici? Non riesco a capire.

No soldi, no assunzioni, non vigili agli incroci, sì nuovi apparati elettronici. E chi li guarda?

Mi informo nuovamente e scopro che nel Comune di Varese nel mese di settembre 2017 è stata indetta una procedura negoziata per un appalto per la fornitura di rilevatori automatici di infrazioni semaforiche e indagando ancora trovo una fotografia del 2007 dove alcuni comandanti posano (e scrivono) per “PM” una rivista di settore fondata da Antonio Marzo, che è anche il proprietario della Italtraff società editrice delle riviste Pm e Red e ideatore del photored.

Allora Bezzon conosce molto bene il funzionamento di questi occhi elettronici (come Comandane di Varese e come esperto e autore nella rivista PM).

Posso stare tranquillo ed anche il consigliere comunale Ricca può dormire sonni tranquilli.

Come in 2001 Odissea nello Spazio il computer ci controllerà e spetterà ai vigili vegliare che non provi le loro stesse emozioni chiudendo “un occhio rosso” sulle svolte.