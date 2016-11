Grimaldi: “Vaccinazione obbligatoria per asili e scuole dell’infanzia”

di Bernardo Basilici Menini

Marco Grimaldi, capogruppo di Sel in Regione Piemonte, interveniene sul tema delle vaccinazioni: «Anche se auspichiamo che su questo tema si intervenga a livello nazionale, il Piemonte non può esimersi dal prendere una posizione e agire di conseguenza».

«Per questo ho deciso di proporre al Consiglio un disegno di legge per introdurre l’obbligo di vaccinazione per i bimbi dei nidi e delle scuole dell’infanzia, per combattere la diffusione di malattie pericolose e tutelare la salute dei più piccoli».

«Non possiamo tornare indietro permettere che si torni ad ammalarsi e magari morire per malattie già debellate – conclude Grimaldi – Penso ai bambini più deboli, quelli che non per scelta dei genitori ma per motivi di salute (immunodepressi o con gravi patologie croniche) non possono essere vaccinati e sono quindi più esposti a contagi».