Walter Ceresa è ricoverto in terapia intensiva all’ospedale di Aosta, ma vigile e cosciente. L’amministratore delegato di Gtt è stato soccorso dopo aver avuto un malore, mentre si trovava a Courmayeur con la famiglia per il ponte dell’Immacolata. Il numero uno del Gruppo Torinese Trasporti, 62 anni, è stato accompagnato in ospedale e sottoposto subito a dei controlli. Ora è sotto osservazione ma potrebbe essere dimesso al più presto.