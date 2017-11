Gtt, perché non rimettiamo il bigliettaio a bordo?

Riceviamo e pubblichiamo

di Federica Fulco

Continuano i giorni di passione per gli utenti del servizio Gtt. Scioperi a non finire, frequenze saltate, la metropolitana bloccata per guasto tecnico in due giorni di fila, il tram 13 deragliato la scorsa settimana che ha deviato il traffico per ore.

La Gtt con tutti i vari problemi di bilancio che ipotizza un aumento del biglietto. I lavoratori, avranno anche i loro diritti a manifestare per i problemi mai risolti di anni, ma qui sono sempre i soliti cittadini a fare le spese di un disservizio continuo.

Sarà tanto complicato rimettere il bigliettaio a bordo per far pagare tutti evitando così buchi di bilancio?

Spesso si torna a rimpiangere il passato.

*Presidente di “TorinoinMovimento”, già presidente del coordinamento comitati spontanei torinesi CCST