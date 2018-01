I Cinque Stelle in Piemonte scelgono l’usato sicuro

di Andrea Doi

È Laura Castelli la punta di dimante del Movimento 5 Stelle piemontese per le prossime elezioni politiche.

La deputata uscente sarà capolista nel seggio camerale di Torino e Collegno, mentre per il Senato Marco Scibona finisce quarto, ovvero all’ultimo posto.

Sempre per Palazzo Madama Alberto Airola nella lista Piemonte 1 è secondo, dietro alla capolista Elisa Pirro, capogruppo M5s a Orbassano e consigliera della Città metropolitana con delega all’Ambiente. Terza Maria Cristina Migliore, 57 anni, sociologa, grillina dal 2013. Quarto, come detto (e a sopresa) Scibona.

Tornando alla Camera dei Deputati dietro la Castelli troviamo il 36enne Mario Corfiati, terza Claudia Angotti e quarto Davide “Spartacus” Serritella.



Per quanto riguarda il collegio 2 di Piemonte 1 (Ivrea, Settimo, Moncalieri e Pinerolo) in cima c’è la già staffista in consiglio regionale Jessica Costanzo, a seguire il portaborse del parlamentare uscente Ivan Della Vale, Luca Carabetta. Terza Alice Dimonte, ricercatrice e quarto Enrico Salvalaggio, il punto di riferimento dei grillini a Chieri.

Piemonte 2 collegio 1 un’altra deputata uscente è al primo posto: Fabiana Dadone, di Mondovì. Al secondo posto, sempre uscente, Nicolò Paolo Romano. Le due posizioni “difficili” spettano a Debora Bastiani e Giuseppe Castagna.

In cima per il collegio 2 l’uscente Davide Crippa, dietro di lui un volto nuovo, Lucia Azzolina. Terzo Mirko Busto, già parlamentare, e quarta la biellesa Manuela Mattei.



Dunque l’usato sicuro correrà nuovamente il 4 marzo, mentre i rappresentati della società civile, che secondo indiscrezioni doveva emergere nelle liste pentastellate non c’è nei listini plurinominali. L’imprenditore antimafia Pino Masciari, che si era presentato poche settimane fa a fianco del candidato premier Luigi Di Maio in piazza Castello, finisce addirittura tra i candidati supplenti del Senato, ovvero in panchina.

Si punta sull’esperienza, anche se non passa innoservata la posizione di Scibona, che difficilmente a questo punto verrebbe rieletto.

Per la Castelli, che a Pescara era salita sul palco con Di Maio durante la presentazione del programma, un altro attestato di stima.

SCARICA LA LISTA COMPLETA DEI CANDIDATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE