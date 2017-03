I giochi più ambiti e popolari al casinò online: quali sono?

Se chiedete agli appassionati di gioco online, quali sono i giochi più popolari e ambiti, probabilmente la risposta sarà la seguente: il poker. Alcuni potrebbero invece affermare che è la roulette il più gettonato e popolare. Si tratta di risposte tendenzialmente valide. Tuttavia, bisogna dire che negli ultimi 10 anni c’è stato un grande recupero da parte di un gioco, che fino a poco tempo prima era considerato molto settoriale e piuttosto di nicchia. Stiamo parlando del mitico blackjack.

A nostro avviso si tratta del gioco a cui tutti pensano quando si parla di casinò online. Servono pochi minuti per impararlo e un’intera vita per acquisire grande padronanza. Ha un ritmo rapido, offre tantissimo divertimento e può portare grandi guadagni nelle mani giuste. Anche la roulette online è abbastanza popolare tra il pubblico dei casinò online. Non tanto quanto il blackjack, però. Le slot machine online sono conosciute da sempre. Sono il gioco da casinò più semplice in circolazione e offrono ore di divertimento a bassissimo costo. Possono essere molto divertenti a volte, ma molto spesso sono usate per fare una pausa dai giochi più coinvolgenti. Giocarci è facilissimo e possono offrire anche ai principianti una buona esperienza.

Sebbene essi possano occupare la maggior parte del tuo tempo, è stimolante provare nuovi giochi ai quali si è soliti non pensare, trovando magari un diamante grezzo. Dopo tutto, persino i giochi più popolari possono risultare noiosi dopo un po’, ed un cambio di ritmo è sempre necessario una volta ogni tanto. Si pensi ad esempio al recente successo dei videopoker, una sorta di slot con gli elementi base del poker. La regola fondamentale del gioco, sia in versione online che per quanto riguarda quella live, è farlo in maniera lucida e responsabile. Bisogna essere capaci di gestire diversi elementi, quali la fortuna, il caso con l’esperienza anche il calcolo delle probabilità. Questo tipo di operazioni trovano maggiore possibilità di manovra nel blackjack.

Conosciuto anche con il nome di 21, si tratta di un gioco di carte dove è possibile misurare la propria abilità e dove le strategie sono una delle regole non scritte. Si gioca contro il banco, e sia nella versione live che in quella online le regole sono le medesime. A nostro avviso sono preferibili giochi dove si è da soli contro il croupier, primo per poter veramente misurare la propria abilità e secondo perché così si crea una certa intimità che nella versione web di Voglia di Vincere Blackjack, che trova un perfetto connubio di strategia, interazione e divertimento. Il discorso che rende il blackjack così popolare e conosciuto, è rappresentato dal fatto che una volta superato il discorso pop che rende il poker il gioco di carte più conosciuto al mondo, il blackjack è il più completo, spettacolare e ricercato da chi effettivamente conosce i giochi. In particolare per quanto riguarda la sua formula online, è stato registrato un volume di crescita senza precedenti rispetto a tutti gli altri giochi digitali.