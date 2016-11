I numeri di Paratissima 12: ancora un successo

di Moreno D’Angelo

Paratissima è una delle manifestazioni artistiche più originali e tutta torinese che ogni anno cresce e si consolida coinvolgendo, come in nessun altro luogo, la vulcanica e contraddittoria espressività dell’arte di base che, come in un coro di tante voci, alla fine fa emergere una buona sonorità. Questo nella settimana di dell’arte che, a inizio novembre, ha visto tutta la città animata da diverse iniziative di rilievo come Artissima e The Others e tante altre. Eventi che portano a Torino tanti turisti anche dall’estero e, ce ne fosse ancora bisogno, confermano la vocazione culturale della città della Mole.

Il bilancio dell’edizione 12, nata con un logo “to the stars”, ha prodotto questi notevoli risultati:

47.294 visitatori, 600 artisti emergenti, 37 creativi premiati, 14 gallerie di arte contemporanea, 17 nazionalità, 16 workshop, incontri e laboratori, 5 progetti internazionali, 14 mostre curate, 17 giovani curatori di N.I.C.E., 8 sezioni, 19 progetti speciali, 2.500 merende per bambini e ragazzi, 400 famiglie, 69 classi delle scuole (tra materne, elementari, medie e superiori), 140.000 pagine del sito visitate durante i 5 giorni d’evento, 134 persone nello staff, 70 volontari.

Tra le centinaia di lavori esposti, spesso troppo vicini, si sono particolarmente distinte per originalità e innovazione diverse opere legate alla fotografia in tutte le sue elaborazioni rispetto ai meri lavori pittorici. Interessanti anche diverse installazioni.

Ecco l’elenco degli artisti premiati tra l’entusiasmo di amici e visitatori alla fine delle kermesse di arte di base e non solo vista la ormai consolidata presenza di galleristi da ogni dove.