Il caso del sindaco anti gay di Favria finisce in procura

di Bernardo Basilici Menini

Come prevedibile, per Serafino Ferrino arrivano le prime conseguenze giudiziarie. Il Gay Center stamani ha presentato un esposto alla procura di Torino e ai carabinieri dopo i fatti degli scorsi giorni, quando il sindaco di Favria ha negato l’unione civile a una coppia gay.

«L’obiezione di coscienza –ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center- non è prevista dalla legge e le parole di Ferrino sono una grave violazione dei diritti, oltre che della legislazione statale.

«Stiamo agendo contro tutti i Comuni che non applicheranno la legge», ha concluso Marrazzo.