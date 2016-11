Il consiglio comunale di Torino a fianco del popolo curdo

Solidarietà al popolo curdo dalla Sala Rossa. In apertura dei lavori del consiglio comunale di Torino, il presidente Fabio Versaci ha letto un documento sugli ultimi avvenimenti in Turchia e sul clima di dura repressione che si respira sotto il governo di Erdogan.

«Il Consiglio comunale esprime profonda preoccupazione per gli arresti, avvenuti in Turchia nella notte di giovedì 3 novembre, degli undici rappresentanti democraticamente eletti del Partito democratico dei popoli (HDP) – ha detto Versaci – Il Consiglio comunale esprime solidarietà ai parlamentari coinvolti e all’intero popolo curdo per le dure forme di repressione e negazione della sua identità nazionale, in ogni suo aspetto culturale e linguistico».