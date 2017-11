Il successo dei casinò online in Italia e nel resto d’Europa

Il gioco online è ormai diffuso in maniera capillare in Italia e in diversi Paesi che appartengono alla comunità europea come la Spagna. Quello che però sta determinando il successo dei casinò online negli ultimi anni è legato al traffico rappresentato dai dispositivi mobili: tablet e smartphone su tutti. In Italia il fenomeno del gioco e del casinò online ha avuto una nuova inversione di tendenza. Come abbiamo visto nelle passate stagioni, c’è stata una flessione fisiologica, dovuta principalmente a un mercato sempre più saturo, dove la concorrenza a volte superava la domanda da parte degli utenti. Per questo motivo si è pensato a qualche nuovo metodo per attirare nuovi clienti e utenti attivi disposti a provare i casinò online che sono legali nel nostro Paese ormai da più di 5 anni.

Si noti quindi come la crescita che è avvenuta lungo il primo triennio per quanto concerne l’industria del gioco, abbia raggiunto una fase di Zenith che inevitabilmente dove creare successivamente un calo di utenti nel biennio successivo. Una riflessione va poi eseguita anche su come i siti di punta abbiano investito una parte dei loro guadagni sulla pubblicità attraverso i media tradizionali quali riviste, cinema e televisione. Tutto questo ha funzionato, almeno nel breve periodo, visto che è stato registrato un aumento del 27% nel corso del 2016, in ottica gambling e affini. Il successo dei casinò online, negli ultimi anni è sempre più vincolato all’utilizzo che un utente attivo compie a livello di tecnologia digitale. I dispositivi mobili in particolare sono gli attori principali per chi gioca online, si tratti di casual games, di casinò così come per ogni tipo di intrattenimento per adulti.

Basta accedere e collegarsi tramite una app per poter direttamente giocare da smartphone, che oggi è il sistema preferito per chi desidera provare un casinò online. Ed è diventato molto facile trovare siti di gioco dove giocare senza soldi sfruttando direttamente la possibilità di ottenere un bonus senza alcun deposito, semplicemente iscrivendosi con i propri dati personali. Dopo aver effettuato la registrazione che comporta solo 2 minuti e un po’ di accortezza nell’inserimento dei dati sensibili, il gioco è plug and play e possiamo subito tentare la sorte sfruttando la possibilità del bonus che costituisce di fatto una prova gratuita sulle attrattive del casinò virtuale. Non deve però stupire e meravigliare questo meccanismo. E’ semplice spiegare il funzionamento: il sito di gioco necessita di nuove affiliazioni per poter funzionare e produrre utili. Non esiste nessun casinò che genera guadagno senza gli utenti attivi che vi partecipano giocando. E’ un ottimo metodo per testare e per attirare nuovi clienti, e funziona per entrambi gli attori coinvolti. Naturalmente bisogna avere un quadro della situazione il più ampio possibile, nel momento in cui andiamo a provare un sito di gioco nuovo, leggere i termini e le condizioni oggi come oggi è uno step obbligatorio che ogni utente attivo sui casinò online deve compiere con assoluta sicurezza. Non bisogna quindi confidare troppo nella buona fede degli operatori, ma leggere con attenzione i termini e le condizioni applicate.