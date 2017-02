In arrivo 1255 migranti a Torino. Osvaldo Napoli: “Non abbiamo già superato i limiti di accoglienza?”

di Moreno D’Angelo

«Dal sito della Prefettura prendiamo atto che sono in arrivo 1255 migranti di cui nessuno è a conoscenza». Con una interpellanza Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, solleva una serie di interrogativi legati ad una emergenza profughi che parte dalla pesante situazione delle strutture piemontesi. Un quadro ben testimoniato da quanto si registra in un Comune come quello di Settimo Torinese dove, rispetto a 300 posti disponibili sono già accolti 735 richiedenti asilo.

A fronte di questo quadro Osvaldo Napoli si domanda dove verranno ospitati questi nuovi profughi e quali costi avranno per la Città di Torino? Infine l’esponente di Forza Italia chiama in causa la sindaca Chiara Appendino affinché prenda una posizione forte nei confronti del Governo per l’arrivo di altri extracomunitari.