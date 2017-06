In centro a Torino via posti auto e biciclette per far spazio ad un dehor

di M.P.

Succede in via Carlo Alberto. Ieri sono comparsi i cartelli segnaletici, oggi pomeriggio gli addetti per rimuovere le biciclette del servizio Tobike. E così da domani inizieranno i lavori che per far spazio ad un dehor prevedono lo spostamento della postazione di biciclette di un servizio molto utilizzato dai cittadini e, soprattutto, dai giovani che frequentano la vicina biblioteca Nazionale con un ridimensionamento del numero delle stesse e la perdita di almeno un posto auto. “Ma chi paga questi lavori?” si domandano i residenti che ci hanno segnalato questa vicenda, già molto irritati per i recenti aumenti dell’abbonamento annuale per chi vive nella Ztl.

