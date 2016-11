Incontro Renzi a Torino. Stefano Esposito contro la chiusura della metropolitana

Il senatore del Partito Democratico si è espresso contro la chiusura di qualche fermate della metropolitana di Torino, per motivi di sicurezza, durante l’incontro che si terrà a Lingotto di Matteo Renzi: «La presenza del Presidente del Consiglio è un’occasione di confronto democratico e non si può trasformare per nessuna ragione in un momento di disagio per i cittadini torinesi», dice Esposito, che chiedono che la Prefettura e la Questura rivedano la loro decisione di chiudere le stazione: «La Prefettura e la Questura hanno comunicato la chiusura per ragioni di sicurezza, a partire dalle 18, della stazione metro del Lingotto per ragioni di sicurezza legate all’annunciata e solita manifestazione del centro sociale Askatasuna e alla situazione di grave tensione che si sta vivendo all’ex Moi – spiega Esposito -. Non possiamo continuare e non è nell’intendimento del Partito Democratico, penalizzare la vita dei cittadini a causa delle solite manifestazioni violente da parte di un gruppuscolo legato all’ala anarchica violenta. Conosco la professionalità e le capacità della Questura e delle Forze dell’ordine torinesi. Chiedo quindi al Prefetto e al Questore – conclude- di rivedere la decisione di chiudere la stazione della metropolitana».