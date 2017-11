Insulti razzisti e calci ad una minore. Denunciato un disoccupato di 60 anni

di Beatrice Lavinia Melis

Sarebbe un disoccupato di 60 anni, l’uomo che alcuni giorni fa ha preso a calci e insultato con frasi razziste una 16enne di colore.

Identificato, grazie alle telecamere del bus su cui è avvenuto il fatto, è stato denunciato dai carabinieri, che lo hanno già interrogato.

«È inutile che vai a scuola, tanto finisci in strada. Tornatene al tuo paese e levati dalla mia vista», queste le frasi che avrebbe pronunciato l’uomo. Le indagini sono coordinate dai pubblici ministeri Patrizia Caputo e Eugenia Ghi, dopo che la Procura ha aperto un fascicolo per violenza per motivi razziali.

Dopo l’aggressione la 16enne, una giovane promessa del basket femminile, è stata ricevuta dal procuratore capo Armando Spataro che aveva manifestato tutta la sua solidarietà, promettendo il massimo dell’impegno nelle indagini.