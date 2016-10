Insulti su Facebook a candidata Pd, denuncia per la parlamentare M5s Castelli e altri 39

Quaranta denunciati, tra cui la parlamentare Laura Castelli del Movimento 5 stelle, per diffamazione di Lorena Roscaneanu, 31 anni , candidata in Circoscrizione 3 per il Partito Democratico di Torino. La donna, che lavorava come cassiera nel bar all’interno di Palazzo di Giustizia, era stata pesantemente insultata anche con ingiurie di carattere sessuale da alcuni simpatizzanti dei “5 stelle”, soprattutto per una sua foto insieme al candidato sindaco Piero Fassino.

«Mi ero candidata in una circoscrizione – racconta all’Ansa la Roscaneanu – perché non c’erano altri rappresentanti della comunità romena, che è assai numerosa in città. Mio fratello maggiore, in Romania, è molto attivo in un partito di ispirazione socialista e democratica, e io con quelle idee ci sono cresciuta. Ma dopo quel post non ho nemmeno presentato i documenti per entrare in lista. Non ne potevo più. A parte gli insulti sul web, dove mi davano dell'”amante di Fassino” se non peggio, persino i frequentatori del tribunale mi additavano. Ed ero una semplice cassiera».

La Castelli avrebbe pubblicato la foto della Roscaneanu sostenendo che la giovane lavorava in un bar il cui appalto era stato affidato «ad una azienda fallita tre volte con un ribasso sospetto». Nello stesso post si chiedeva quali legami ci fossero tra l’appalto e la candidatura della Roscaneanu.Lorena fu assunta a dicembre del 2015 e che si iscrisse al Pd solo il 31 marzo successivo. Nella foto apparsa su internet, inoltre, compariva accanto a Fassino da sola, ma dall’immagine era stata tagliata la parte in cui c’era un’altra candidata. «Il bar ha chiuso da mesi – conclude – e ora sono disoccupata».

Il pubblico ministero che segue la vicenda, Barbara Badellino, sta cercando di risalire all’identità di tutti i commentatori con molte difficoltà visto che dalla pagina Facebook di Laura Castelli, cittadina in Parlamento, il post in questione è stato rimosso e quindi gli accertamenti verranno svolti dall’avvocato di parte civile Gianluca Orlando. La procura torinese intanto vaglierà le posizioni della Castelli e degli altri denunciati.