Intesa Sanpaolo torna al ccnl Ania

Dopo un lungo confronto con le rappresentanze sindacali, Intesa Sanpaolo conferma il ccnl ania per le compagnie assicurative del gruppo.

Degno di nota il ruolo rivestito nella trattativa dalla First/Cisl, primo sindacato della piazza di Torino, che tramite il proprio dirigente sindacale Matteo Beccuti dichiara apprezzamento per l’intesa raggiunta e auspica la medesima collaborazione per discutere di piani di crescita per il personale, argomento che il sindacato porrà all’attenzione dell’azienda nei prossimi mesi