La lettera dei Revisori a Versaci non chiarisce nulla. Napoli (FI): “Basta sceneggiate”

di Andrea Doi

Va avanti il botta e risposta tra maggioranza e gli ormai ex Revisori dei Conti di Torino. Il cartaceo tra le parti si arricchisce di una nuova missiva.

Il presidente Herri Fenoglio, Maddalena De Finis e Nadia Rosso stavolta scrivono al presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci, che aveva comunicato, il 18 e il 19 gennaio, al “vecchio” Collegio l’avvio della procedura per la nomina del nuovo.

Ma c’era stata anche una richiesta di chiarimenti da parte di Versaci, visto che i Revisori al momento delle dimissioni avevano parlato di “ostacoli” “pressioni” e “disagi”.

Ecco cosa scrivono oggi i tre al presidente:

“Prendiamo atto delle Sue comunicazioni relative all’avvio della procedura per la nomina del nuovo Collegio dei Revisiori e restiamo in attesa del seguito.

Quanto alle Sue richiesta di “chiarimenti”, le circostanze che hanno dato luogo alla nostra decisione sono state vissute anche da Lei in prima persona e possono essere agevolmente ricostruite anche solo ascoltando le registrazioni delle nostre audizioni nelle diverse commissioni, leggendo i verbali delle riunioni svolte o esaminando lo scambio di corrispondenza intercorso.

In coerenza con il fine delle nostre dimissioni, volto ad agevolare la restaurazione di un clima di collaborazione tra i diversi Organi comunali, non riteniamo opportuno ripercorrere nuovamente quanto prima d’ora accaduto”.

Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, commenta così la vicenda: «La lettera di risposta al Presidente del consiglio Fabio Versaci, che richiama alla chiarezza rispetto alle parole espresse dai revisori dei conti, sarebbe altamente positiva se a questo punto si mettesse la parola fine alla sceneggiata sul bilancio e sulle dimissioni dei Revisori dei Conti. Una sceneggiata che danneggia tutti gli attori coinvolti e la città. Ma danneggia soprattutto la politica e la sua credibilità già scarsa. Chi ama Torino e la politica dovrebbe assumere l’impegno, almeno fino alle elezioni del 4 marzo, di non svilire la battaglia politica con ripicche miserevoli».

Continua Napoli: «I torinesi sono persone mature e dotate di discernimento, capaci di decidere e di scegliere. Sta alla politica e ai suoi comportamenti suscitare l’interesse degli elettori a fare le scelte che ritengono giusto fare o non fare. Sforziamoci tutti di tenere il confronto e la lotta politica su un piano alto: è il primo atto necessario per convincere gli elettori che il loro voto non è un gesto inutile ma un atto indispensabile per rafforzare le istituzioni».

SCARICA LA LETTERA DEI REVISORI A VERSACI