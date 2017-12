La redazione torinese di Repubblica nel mirino di Forza Nuova, ma la digos evita il blitz

di Andrea Doi

Anche la redazione torinese di La Repubblica stava per subire un blitz da parte di Forza Nuova. Sarebbe stata infatti intenzione dei militanti di estrema destra ripetere, alcuni giorni fa, nel capoluogo piemontese quanto avvenuto alla redazione romana.

Un’azione dimostrativa che però è stata evitata grazie al lavoro della Digos della Questura di Torino. Gli investigatori infatti appreso delle intenzioni dei forzanuovisti di presentarsi in via Lugaro con striscioni e fumogeni ha “invitato” i dirigenti di Forza Nuova torinesi a desistere, visto che mancavano le atuorizzazioni e che c’era il rischio per loro di essere denunciati come avvenuto con i militanti della stessa organizzazione a Roma.