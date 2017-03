La roulette: uno dei giochi più popolari del casinò online

Tra i giochi più popolari del casinò, senza alcun dubbio la roulette si può considerare la regina. Con oltre due secoli di storia, questo gioco, ha saputo conquistare nel tempo, un posto importante per via della sua incredibile popolarità. Tuttavia, solo chi gioca davvero al casinò conosce bene il suo funzionamento. Ecco a voi tutti i trucchi della roulette per giocare e vincere che potrete trovare facilmente online. Il gioco, come in molti già sanno, è basato sulla scelta fortunata dei numeri, anzi del numero vincente. Esistono diverse strategie che possono essere applicate per ottenere una vittoria. La roulette ha attraversato diverse epoche storiche, per approdare oggi alla sua versione definita online. In genere ci sono alcune sequenze numeriche che un buon giocatore conosce e applica.

Ad esempio il fatto di puntare su singole scommesse di numeri che vengono ripetuti, riesce ad avere un effetto spesso sorprendente oltre che positivo. Molti giocatori eseguono la serie di numeri bassi come possono essere il 3, l’8, il 5 e l’1. Ci sono alcune regole statistiche e matematiche secondo cui i numeri alti escono solo dopo una sequenza di questo tipo. Molti giocatori si affidano invece alla soluzione di colore, rosso o nero, pari o dispari. Alcuni hanno poi una personale cabala dove ogni numero può avere un significato e va giocato secondo un certo ordine. E’ difficile però riuscire a entrare nella logica e nella mente di un vero giocatore. A differenza dei giochi di carte come il poker e il blackjack, per la roulette ci sono altre regole e trucchi che bisogna saper valutare pienamente. Sicuramente avrete già sentito parlare del vantaggio che possiamo avere con le puntate esterne al tavolo della roulette. Scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Le scommesse esterne in genere si applicano con una puntata piuttosto alta. Per questo motivo si consiglia questo tipo di soluzione di gioco solo a utenti più esperti e che già hanno una certa dimestichezza con il gioco della roulette. Per molti utenti giocare con puntate grosse vuol dire essere in grado di gestire meglio la propria scommessa. Bisogna però capire la differenza che passa tra il puntare 1 euro su un numero e puntare invece 5 euro.

Diciamo che più si riduce l’elemento di redditività e più diminuisce la componente di eccitazione per il gioco della roulette. Per alcuni giocatori poi è importante essere in grado di rompere gli schemi di pari e dispari e di rosso o nero. Un altro modo di gioco molto praticato è quello del Low Be e High Bet. Questo tipo di gioco consiste nella possibilità di puntare su numeri bassi con un range che va a coprire la casella che va da 1-18 e con un quello alto che invece copre i numeri che vanno dal 19 al 36. Questo tipo di gioco favorisce e tende a incoraggiare il giocatore abituale che si esalta con una sequenza numerica stabilita. Bisogna però avvertire di un fatto. Ogni volta che si segue uno schema prestabilito il numero che vince potrebbe essere quello su cui avete deciso di non puntare, quindi fate molta attenzione.