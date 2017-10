Le abitudini finanziarie nel mondo d’oggi

Un’abitudine è un comportamento di routine che spesso si verifica ripetutamente e inconsciamente. Nel mondo d’oggi, è importante stabilire buone abitudini finanziarie, in contrapposizione alle cattive abitudini, per avere la sicurezza di padroneggiare i nostri soldi e divenire finanziariamente stabili. Esaminiamo alcune delle migliori abitudini per ottenere un buon futuro finanziario.

1 – Automatizzate le vostre finanze – Ci sono molti aspetti delle vostre finanze che possono essere automatizzati, sia per aiutarvi a tenere sotto controllo le spese, sia per aumentare il vostro capitale di denaro. Cercate di automatizzare i processi di pagamento per evitare spese tardive, avrete più tempo libero che vi permetterà di ottenere pace mentale. In più, automatizzate i vostri risparmi in modo che i soldi vengano immediatamente messi da parte in un conto di risparmio o di investimento per non rischiare di usarli prima che possano essere salvati.

2 – Investite i vostri spiccioli – Molte persone non hanno mai iniziato ad investire perché sono intimiditi dal concetto o dalla sensazione di non avere abbastanza da investire. La verità è che non vi servono molti soldi per iniziare. Iniziate investendo piccole somme di denaro e potreste essere sorpresi da quanto potrebbe crescere il vostro investimento.

3 – Pensa ad ogni euro che spendi – Molte persone non considerano i loro piccoli acquisti credendo che non facciano differenza nelle loro complessive finanze, ma non è vero. Se considerate ogni euro che spendete, vedreste che i 5 euro di caffè al giorno, diventerebbero 35 euro a settimana o 150 euro al mese. Arrivando a 1,800 euro all’anno, senza neppure tener conto dell’interesse composto che avreste guadagnato investendoli. Se state attenti al fatto che ogni euro conta, verrà più facile prendere decisioni finanziarie su come spendere i vostri soldi.

4 – Budget – Il budget può essere difficile da iniziare, ma se tenete a mente che il più del lavoro si svolge nelle prime ore, sarà un compito meno scoraggiante. Una volta che il budget sia attivo e funzionante, sarà semplice e veloce mantenerlo ed aggiornarlo da abitudine. Un budget vi aiuterà con il punto discusso precedentemente sul fatto di pensare ad ogni euro speso. Molta gente con problemi finanziari non si rende nemmeno conto di dove stiano andando i loro soldi. Appuntandovi tutto potrete vedere cosa potete tagliare e come iniziare a risparmiare.

5 – Pensate che ne vale la pena – Il primo ostacolo per diventare finanziariamente stabili è credere che ne valga la pena. Se vi ponete un obiettivo di stabilità finanziaria, o di crescita del vostro benessere finanziario, sarete un passo più vicini all’ottenerlo. Assicuratevi però di trasformare questa convinzione in obiettivi concreti. Scriveteli. Siate realistici, ma sfidate voi stessi, sia nel breve che nel lungo termine.

Accrescere il Vostro Benessere Finanziario

La definizione di abitudine è qualcosa che viene fatto inconsciamente. All’inizio, può essere difficile da impostare, ma con tempo e persistenza, diventa più facile, fino a quando non dovete più pensarci così tanto. Iniziate a sviluppare queste buone abitudini finanziarie per veder crescere il vostro benessere.