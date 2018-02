Lo storico Oliva: “La vecchia contrapposizione fascismo e antifascismo serve per colmare una campagna elettorale vuota”

di Caterina Garda

È molto critico su quanto sta accadendo nel nostro Paese lo storico Gianni Oliva. In un’intervista rilasciata all’agenzia stampa Adnkronos fa un’analisi sugli ultimi fatti ed emerge che questa campagna elettorale è povera di progetti, al punto che per riempire questo vuoto è stata rispolverata la vecchia contrapposizione tra fascismo e antifascismo. Già, si parla più di questo aspetto piuttosto che di soluzioni per il futuro dell’Italia.

«Siamo di fronte a una campagna elettorale caratterizzata da una grande mancanza di progetti – dice Oliva – o si promettono sciocchezze o, peggio, non si promette nulla. E così, come è tipico ogni volta che ci si trova in situazioni in cui c’è difficoltà a progettare il futuro, ci si contrappone sul passato dandogli un ruolo improprio».

«Il problema di oggi – continua lo storico – non è il fascismo, che è morto e sepolto, ma gli atteggiamenti fascisti che non sono solo di CasaPound, ma anche di chi pensa di avere la verità in tasca e non ritiene che ci possa essere qualcun altro legittimato a dire cose diverse».

Per Gianni Olivia «a fronte di questa situazione ci si contrappone con la violenza del linguaggio che rischia però di essere pericolosa quanto lo scontro fisico perché apre la strada a qualsiasi deriva violenta. Basti pensare agli anni del terrorismo: anche allora nei cortei si gridavano slogan. Poi, pero’, c’è stato qualcuno, forse più debole di altri, che ha passato la soglia della protesta ed è arrivato al crimine».

Aggiugne lo storico: «Picchiare un esponente di Forza Nuova non è un’azione antifascista, è un’azione antidemocratica, così come usare violenza nei confronti di un militante che attacca manifesti di Potere al popolo».

«Negli anni Settanta si è partiti con i tafferugli di piazza, si è finiti con la P38», conclude Gianni Oliva.