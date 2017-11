Luci d’Artista ancora danneggiate in periferia

di Giulia Zanotti

Non c’è pace per Luci d’Artista. Le luminarie natalizie installate in diversi punti della città hanno già subito due atti di vandalismo. Infatti, dopo il danneggiamento di quelle ad opera di Vanessa Safavi in piazza Montale, nel quartiere Vallette, ora anche l’istallazione “lluminated benches” di Jeppe Hein, posta nei giardini Allievo tra via Stradella e via Roccavione, è stata danneggiata.

Le panchine luminose, dodici in tutto, sono state rovinate sia nella parte di alluminio su cui poggiano sia nelle lastre di protezione e non si illuminano più.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della Circoscrizione 5, Marco Novello che ha fatto sapere di stare svolgendo le verifiche del caso, anche perchè i giardini sono spesso vittime di raid vandalici.

Intanto ieri in Consiglio comunale è stato annunciato che entro la settimana le luci di piazza Montale saranno sostituite.