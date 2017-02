‘Ndrangheta a Torino. Il Comune richiede 150mila euro per danno d’immagine

di Moreno D’Angelo

Centocinquanta mila euro per “danno d’immagine”. A tanto ammonta la richiesta del Comune di Torino per il danno legato alla presenza della ‘ndrangheta in città.

L’occasione è stata la ripresa dell’udienza preliminare nell’inchiesta Big Bang che vede imputati i fratelli Aldo Cosimo e Adolfo Crea. Il procedimento, portato avanti dal pubblico ministero Paola Toso, vede coinvolte 26 persone per le quali sono state condanne per un totale di 200 anni di reclusione.