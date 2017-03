Nel giorno della Festa della donna violenta e tenta di uccidere la moglie

di G.Z.

L’otto marzo era la festa della donna, ma per lei, madre e moglie di origine marocchina, è stata una giornata come tante precedenti, vittima delle violenze del marito, che però ha trovato il coraggio di denunciare per quanto subito.

Il tutto ha inizio in tarda serata dopo che i figli della copia sono andati a dormire e l’uomo, complice anche le massicce dosi di crack che aveva fumato, ha chiesto alla moglie un rapporto sessale che lei ha rifiutato. E così iniziano le violenze: stuprandola fino all’alba e minacciandola prima con un coltello da cucina e poi tentando di strangolarla con un cavo.

La donna è riuscita a liberarsi e la mattina dopo si è recata in commissariato per raccontare quanto accaduto e denunciando tutte le violenze subite dal marito. L’uomo, un 36enne, è stato arrestato dopo un tentativo di fuga non appena ha visto arrivare verso di lui la voltante della polizia e dopo una colluttazione con gli agenti, causando a uno di loro la frattura dell’omero. Per il marito violento le accusa sono di violenza sessuale, maltrattamenti e tentato omicidio oltre che resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.