Nuiit sbarca a Mido 2018 con tante novità

di Caterina Garda

Nuiit sbarca a Mido 2018. Dopo tre edizioni nel Lab Academy il brand si prepara a fare il suo debutto in quello che è il più importante fashion show nel settore dell’eyewear con un nuovo stand nell’area del Fashion District. Il punto di partenza per conquistare nuovi pubblici, con particolare attenzione alle capitali mondiali della moda, da Milano appunto, fino al resto d’Europa e oltreoceano, esportando quello che è il marchio distintivo di Nuiit: l’artigianalità delle sue montature unito al design e all’innovazione tecnologiche delle lenti.

Così in occasione di Mido saranno presentate le nuove lenti Natural 37 Ace che migliorano la percezione dei contrasti per una visione naturale più nitida e luminosa, garantendo a chi le indossa il massimo del comfort e della protezione visiva. Adatte in qualsiasi condizione di luce proteggono dai raggi fino a 400 Uv, con antiriflesso multistrato.

Le Natural 37 Ace verranno applicate a tre nuovi modelli di occhiali. I Paatit, ispirati alle forme e decorazioni delle pagaia, imbarcazioni che solcano i mari freddi del circolo polare. I Nunatak, esclusivi e raffinati per sentirsi unici e irraggiungibili. E infine i Naujaq, delicati e leggeri adatti a spiriti liberi di viaggiatori e esploratori.