Ostia, Spada aggredisce i giornalisti. Versaci: “Massima solidarietà ai cronisti”

di Andrea Doi

La solidarietà al giornalista picchiato da un appartenente al clan Spada ad Ostia arriva anche da Torino e dal Movimento 5 stelle. È Fabio Versaci, presidente del Consiglio comunale del capoluogo piemontese, che con i giornalisti a volte non ha usato parole delicate, basti pensare alla querela nata intorno agli avvisi di garanzia per la sindaca Appendino quando ne preannunciarono l’arrivo, a pubblicare sulla sua pagina Facebook, a corredo del video dell’aggressione al cronista, un post di sostegno.

«Massima solidarietà per i due inviati Rai che hanno subito questa vile aggressione da questo individuo».

«Colgo l’occasione per ringraziare tutti quei giornalisti con la G maiuscola che hanno la schiena dritta e che fanno il loro lavoro in maniera onesta» conclude Fabio Versaci.