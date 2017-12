Parrocchia e discoteca unite per solidarietà

di Michele Paolino

Si tratta di un’alleanza insolita quella tra la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di largo Saluzzo e la discoteca Club 84 di corso Massimo D’Azeglio 9 f, che nel giorno di Natale organizzano insieme un “pranzo di solidarietà” nel famoso locale di fronte al Castello del Valentino.

Un’occasione di solidarietà e sostegno rivolta a tutte le persone sole e in difficoltà che prevede, oltre al pranzo fornito da una ditta di catering, un intrattenimento a base di musica e giochi tra i quali non potrà mancare la tradizionale tombola di Natale. Nelle intenzioni degli organizzatori questa iniziativa vuole rappresentare un momento di festa per tutti da passare insieme nel vero spirito della ricorrenza.

Un gesto significativo di solidarietà e inclusione sociale nel cuore del quartiere San Salvario e nella bella cornice del parco del Valentino.

«La Discoteca Club84 per festeggiare il 70 anniversario della nascita dell’edificio progettato dal famoso architetto Gino Levi Montalcini, organizza con la Parrocchia San Salvario, un pranzo insieme alle persone bisognose per celebrare il Natale tutto insieme, per noi è importante – afferma Eduardo Puma gestore del locale da diversi anni – perché vogliamo condividere in questa giornata il divertimento con le persone che non stanno passando un bel periodo».