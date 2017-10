Parte oggi “(quasi) Scrittrice”: la web serie sugli scrittori emergenti

Una web serie sugli scrittori emergenti. Si intitola “(quasi) Scrittrice” e la prima puntata è già online e i prossimi appuntamenti saranno il mercoledì ogni quindici giorni, sulla pagina facebook di CuriosiTO, il blog torinese dedicato al Cazzeggio&Tempo Libero.

La webserie è una produzione di Ur.La Produzioni, con la regia di Luca Lanni in collaborazione con Desy Icardi, che l’ha anche scritta e interpretata e il coordinamento di Gioele Urso e l’assistenza di Michela Romeo. Un racconto ironico delle piccole e grandi disavventure di quanti sognano di scrivere per mestiere. Infatti, l’autrice si è ispirata a fatti realmente accadute e si potranno vedere alcune delle situazioni tipiche dello scrittore in erba: dal fan che si trasforma in hater, al “blocco dello scrittore”, fino all’incontro con il proprio idolo letterario.

Ogni puntata durerà circa quattro minuti e in totale sono state realizzate cinque puntate.

IL SEGUENTE LINK PER VEDERE LA PRIMA PUNTATA: https://www.facebook.com/curiositoblog/videos/vl.846242315552968/201033410461829/?type=1