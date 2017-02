Pd Torino, Morri operato per un’emorragia

Fabrizio Morri, segretario del Partito Democratico torinese è stato colpito da un’emorragia, mentre stava per tornare da Roma.

«Morri nella giornata è stato sottoposto ad intervento chirurgico perfettamente riuscito – spiega Saverio Mazza, responsabile dell’organizzazione Pd – Il decorso è regolare e non vi sono ragioni di preoccupazione».

Dal suo partito fanno sapere che ad assistere il segretario metropolitano c’è la moglie Liliana.

Come detto Morri si è sentito male dopo l’assemblea nazionale ed è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. Durante gli accertamenti è stata riscontra una piccola emorragia.