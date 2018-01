Pd, tribunale sospende la candidatura di Avetta

Terremoto in casa dem, il Pd: errore materiale sanabile

di Beppe Basile

Sospesa la candidatura di Alberto Avetta dal collegio uninomiale di Settimo Torinese-Ivrea per il Senato. Il presidente dell’Associazione dei Comuni piemontesi, Sindaco di Cossano Canavese, non ha superato il vaglio formale della modulistica presentata in Tribunale ieri sera.

Nel Pd è in corso un piccolo terremoto, il partito con un comunciato ufficiale fa sapere “errore materiale sanabile”, detto questo la tensione rimane.

«Il motivo della ricusazione – comunica il Pd – è la mancata specificazione per esteso della carica del pubblico ufficiale autenticatore».

Come detto Avetta è sindaco di Cossano Canavese dal 2014. È stato assessore comunale ad Ivrea fino al 2009 e durante l’amministrazione di Piero Fassino ha ricoperto la carica di vicesindaco metropolitano, dopo essere stato reggente della Provincia di Torino.

Esponente di rilievo del Pd regionale, Avetta è stato eletto all’ANCI con il voto favorevole anche della sindaca Cinque Stelle di Torino, Chiara Appendino.