Piattaforme di trading online evolute: consigli, informazioni e caratteristiche

Grazie alle piattaforme di investimento online evolute, anche con l’accesso dai dispositivi mobili, per i piccoli investitori fare trading su indici, sul mercato Forex, sulle azioni ed anche sulle criptovalute non è stato mai così semplice. Alla semplicità del trading inoltre, come viene spiegato dettagliatamente su https://www.mercati24.com/come-funziona-plus500/ va associata pure la sicurezza e l’affidabilità delle transazioni finanziarie con l’esecuzione veloce degli ordini, con gli spread sempre ridotti al minimo, e con zero commissioni di negoziazione ed effetto leva per amplificare i guadagni anche quando si aprono e si chiudono i trade investendo piccoli importi.

Questo significa, per esempio, che con il conto aperto con un buon broker online si possono aprire e si possono chiudere le posizioni in acquisto ed in vendita, anche in leverage e per piccoli importi, sul gas naturale, su criptovalute come il Bitcoin e l’Ethereum, ma anche su azioni Italia come quelle del gruppo televisivo Mediaset, su azioni USA come quelle della Apple e su cross valutari come l’Euro/Dollaro sul mercato Forex.

Le piattaforme evolute per investire dei migliori broker online, inoltre, garantiscono a tutti i clienti il pieno controllo dei propri trade al fine di poter sempre gestire e presidiare il rischio. Per farlo al conto di trading sono associate funzioni e servizi tecnologicamente avanzati che spaziano dalla protezione contro il saldo negativo sul conto alle notifiche ed agli alert gratuiti via e-mail e/o Sms, e passando per gli ordini condizionati con stop limit, stop loss e trailing stop.

L’apertura di trade attraverso ordini condizionati è non a caso fondamentale al fine di preservare l’integrità del capitale, di limitare le perdite e di consolidare i profitti se si prendono in considerazione, ad esempio, strumenti e prodotti finanziari volatili come le azioni, i CFD ed ancor di più le criptovalute che in genere sono molto volatili a partire da quelle più importanti e capitalizzate come il Bitcoin ed Ethereum.

Non tutti i trader, specie se si è alle prime armi, sono però di norma in grado di gestire e di presidiare i rischi legati agli investimenti in modo tale da evitare perdite che, in rapporto al capitale iniziale a disposizione, possono essere anche rilevanti. In questi casi si raccomanda un periodo adeguato di formazione e di pratica utilizzando il cosiddetto conto di trading online demo.

Nel dettaglio, il conto demo, che viene messo a disposizione del cliente gratis da parte dei migliori broker online, permette di simulare l’operatività reale in strumenti finanziari utilizzando denaro virtuale. In questo modo è facile capire se il trader è pronto, utilizzando il conto di trading demo, e quindi senza alcun rischio finanziario, ad aprire ed a chiudere le posizioni sul mercato investendo denaro reale.

Infine, nello scegliere il broker online, si raccomanda di aprire un conto di trading con un intermediario che mantiene i fondi dei clienti protetti in conti bancari separati, e che per l’Italia è regolarmente registrato presso la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, al fine di fornire l’accesso a servizi ed a prodotti di investimento nel nostro Paese.