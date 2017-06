Piazza San Carlo abusiva

di M.P.

Mentre va avanti l’inchiesta della magistratura e mentre la sindaca Chiara Appendino risponderà alle comunicazioni richieste da Partito Democratico e Lega Nord in Sala Rossa, per quanto riguarda i fatti di Piazza San Carlo, tiene banco il tema dell’abusivismo.

Come è noto l’intera piazza e le vie adiacenti erano praticamente ricoperte da bottiglie di vetro, che durante il fuggi fuggi generale hanno ferito le persone.

Nessuna ordinanza sul divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine è stata mostrata dall’amministrazione pentastellata perché, come confermato dal questore Angelo Sanna, quell’ordinanza non c’era.

I venditori abusivi hanno lavorato a pieno regime. Non solo per quanto concerne le bottiglie, ma anche per i “paninari”. Infatti, nonostante fosse stato chiesto nelle due riunioni che ci sono state sull’organizzazione dell’evento, piazza CLN non è stata concessa ai mezzi delle televisioni, che hanno parcheggiato in via Roma. Così, dietro alle due chiese gemelle, si sono piazzati i grossi furgoni dei “paninari”.

Gli agenti di polizia municipale impiegati sabato erano cento in Piazza San Carlo e venti su Parco Dora.

Due i servizi che i vigili dovevano seguire maggiormente: filtro sui veicoli e contrastare l’abusivismo. Per quanto riguarda i mezzi dei paninari infatti la polizia municipale li ha multati. Per sosta vietata.