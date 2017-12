Piazza San Carlo, avviso di garanzia al prefetto

di Andrea Doi

Anche il prefetto di Torino Renato Saccone è tra gli indagati per i fatti del3 giugno scorso in piazza San Carlo, dove la fuga dei tifosi che assistevano alla finale di Champions League Juventus-Real Madrid ha portato a più di 1500 feriti e alla morte di Erika Poiletti.

Saccone ha ricevuto questa mattina l’avviso di garanzia per i reati di omicidio, disastro e lesioni colpose. Il suo nome di va ad aggiungere a quelli dei 20 già indagati dallo scorso ottobre, tra cui la sindaca Chiara Appendino e il questore Angelo Sanna.